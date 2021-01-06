ABD'nin başkenti Washington'da şiddet olayları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi
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ABD'nin başkenti Washington'da şiddet olayları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi

06.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:24
ABD'nin başkenti Washington'da şiddet olayları nedeniyle

ABD'nin başkenti Washington'da, Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle Kongredeki oturuma ara verilmiş, Kongre üyelerinden güvenli bir yere geçmeleri istenmiş, oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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