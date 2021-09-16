ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ne göre Taliban'ın güç paylaşımını Eşref Gani sekteye uğrattı - Haberler
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ne göre Taliban'ın güç paylaşımını Eşref Gani sekteye uğrattı

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ne göre Taliban'ın güç paylaşımını Eşref Gani sekteye uğrattı

ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ayrılışı öncesinde Kabil'e girmemeyi ve gelecekteki hükümeti tartışmayı kabul ettiğini söyledi.

ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ayrılışı öncesinde Kabil'e girmemeyi ve gelecekteki hükümeti tartışmayı kabul ettiğini söyledi.

Guardian'ın haberine göre, Halilzad, Gani'nin ani gidişinin, Taliban'ın Kabil'e girmemesi ve siyasi bir geçiş müzakeresi yapmasını öngören bir anlaşmayı bozduğunu aktardı.

Taliban ile ABD birliklerini geri çekmek için 2020 anlaşmasına aracılık eden Halilzad, Taliban'ın iki hafta boyunca başkentin dışında kalmayı ve gelecekteki hükümeti şekillendirmeyi kabul ettiğini belirterek "En son anda bile Kabil'e girmemeleri için Taliban'la bir anlaşmamız vardı." dedi.

Eşref Gani'nin ülkeden çıkışının ardından Taliban'ın ABD birliklerinin Kabil'in güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağını sorduğunu belirten Halilzad, "Sonra ne olduğunu biliyorsunuz, sorumluluk almayacaktık." ifadelerini kullandı.

???????Halilzad, barış anlaşmasına varmanın Afganların elinde olduğunu söyleyerek savaşın nasıl sona erdiği konusunda sorumluluk almadığını dile getirdi.

Öte yandan Halilzad'ın sözleri hakkında konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü??????? Ned Price, Kabil'de "bir dakika daha kalmanın bir seçenek olmadığını" söyledi.

Price, "ABD'nin kalması için hiçbir zaman gerçekçi, uygulanabilir ve pratik bir seçenek olmadı. ABD sahadaki varlığımızı uzatmaya çalışırsa askerlerimizin yine Taliban şiddetinin hedefi olacağına dair çok net ve keskin bir izlenim edindik. IŞİD gibi grupların terörist saldırılarından bahsetmiyorum bile..." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 14 Ağustos'ta Gani ile konuştuğunu ve Gani'nin hem bir geçiş hükümeti üzerinde çalışmayı hem de Taliban'ın sözünden dönmesi halinde "ölümüne savaşmayı kabul ettiğini" ifade etti.

Blinken, Gani'nin bu görüşmede, ertesi gün ülkeden ayrılacağı konusunda hiçbir sinyal vermediğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınmış, başkent Kabil'in çevresini kuşatan Taliban, Gani'nin ayrılışının ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Gani, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kabil'den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı." ifadesini kullanarak üzgün olduğunu belirtmiş ve Afgan halkından özür dilemişti.

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek, Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ne göre Taliban'ın güç paylaşımını Eşref Gani sekteye uğrattı - Haberler
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