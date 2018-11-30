Abd, Meksika ve Kanada Liderleri Nafta'nın Yerini Alacak Anlaşmayı İmzaladı

G20 Zirvesi için Arjantin'de bulunana ABD, Meksika ve Kanada liderleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine yeniden gözden geçirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) resmen rafa kalktı. G20 Zirvesi için Arjantin'e gelen Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NAFTA'nın yerini alacak ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşmayı "ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması" olarak niteleyen Trump, anlaşmayı Amerikan ekonomisi için "Büyük bir zafer" olarak değerlendirmişti. - BUENOS AIRES