TRABZON ABD'Lİ RAMADAN, KUZENİNİN BÖBREĞİ İLE HAYATA TUTUNDU

TRABZON'da yaşayan Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan (60), Lübnan asıllı Fransız vatandaşı kuzeni Talal Kabbara'nın (64) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

TRABZON'da yaşayan Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan (60), Lübnan asıllı Fransız vatandaşı kuzeni Talal Kabbara'nın (64) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Hastanede tedavisi süren Ramadan donör kuzenine 'kahramanım' diyerek teşekkür etti. ABD'de yaşayan ve iş nedeniyle geçtiğimiz yıl Trabzon'a yerleşen Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samir Ramadan, böbrek yetmezliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Böbrek nakli olmak istediğini ve kuzeninin Fransa'dan gelerek böbreğini bağışlayacağını söylemesi üzerine hazırlıklar yapıldı. Geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen donör Talal Kabbara ile alıcı Samir Ramadan, operasyon öncesi sağlık kontrolünden geçirilerek ameliyat edildi.

Genel Cerrah Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz'ın başında bulunduğu, Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç, Doç. Dr. İlke Onur Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak'ın da aralarında yer aldığı uzman ekiple yapılan operasyonda kapalı sistem ameliyatıyla donörün böbreği çıkartılarak, açık ameliyatla alıcıya nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından alıcı Ramadan ve donör kuzeninin hastanede tedavisi sürüyor. Kuzenine 'kahramanım' diye seslenen Ramadan, operasyonu yapan doktorlara da teşekkür etti.

'25 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR'

Türkiye'de böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalarla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyleyerek, 'Nakiller nedeniyle sayılar durmadan değişiyor ama şu mertebede 65 bin civarında diyaliz hastası var. Bunların gerisi ne oluyor derseniz, bir kısmı kendileri çeşitli nedenlerle istemiyorlar, bir kısmının tıbbi engeli oluyor. Havuzu da etkin şekilde artırmak, hastalarımıza hayat demek olan böbrekleri sunmak lazım' dedi.

'İLK DEFA BÖBREĞİN TAMAMI KAPALI YOLLA DONÖRDEN ÇIKARTILDI'

Nakil operasyonun yürüten Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, alıcı Samir Ramadan'ın 8 ay önce böbrek nakli yaptırmak üzere kliniğe İngilizce başvuru yapması üzerine şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Türkyılmaz, 'Kendisi Lübnan asıllı ama Türkiye'den Ramazanoğlu beyliğinden Lübnan'a göçen ve dünyanın farklı taraflarına yayılan bir aile. Samir bey ABD'ye yerleşmiş, ABD vatandaşlığı da var. İş yapmak için Karadeniz'de bulunduğu süreçte nakil başvurusunda bulundu. Kuzenini Fransa'dan geleceğini söyleyince hazırlıkları yapıldı. Nakle engel olacak bir durum olmayınca nakillerini yaptık. İlk defa böbreğin tamamı kapalı olarak donörden çıkartarak nakil operasyonu yaptık. İlke ve Fatih hoca böbreği çıkarttılar. Biz de böbreği taktık. Samir bey şu an gayet iyi, herhangi bir problemi yok. Nakille ilgili herhangi bir problem yaşamadık' diye konuştu.

'HASTANEMİZDE KAPALI ORGAN ÇIKARTMAYI İLK KEZ UYGULADIK'

Dr. İlke Onur Kazaz da Farabi Hastanesi'nde ilk defa kapalı yöntemle organ nakli operasyonu yaptıklarını söyledi. Dr. Kazaz, 'Burdaki durum, vericinin böbreğinin laparospolik yolla vücutta küçük bir kesi oluşturularak vücut dışına çıkartılması olması. Bu da kliniğimizde ilk defa başladık. Laparoskopik ameliyatları aslında uzun zamandır yapıyoruz ama donörden alınan böbrek ilk defa kapalı yolla hastanemizde uyguladık' ifadelerini kullandı.

'KUZENİM KAHRAMANIM'

Donör kuzeni Talal Kabbara ile birlikte hastanede gözetim altında olan Samir Ramadan, kuzenine 'Kahramanım' diye seslendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ramadan, operasyonu gerçekleştiren doktorlara da teşekkür ederek "Trabzon'u çok seviyorum. Burada güzel insanlar var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı