Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını
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Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını

18.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:59
Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını

Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin gününden önce alınan güvenlik, nedeniyle başkente gönderilen ABD ulusal muhafızlar gelen tepkiler nedeniyle bu kez Meclis'te sedyeyle görüntülendi.

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin gününden önce alınan güvenlik, nedeniyle başkente gönderilen ABD ulusal muhafızlar gelen tepkiler nedeniyle bu kez Meclis'te sedyeyle görüntülendi.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.Washington DC'ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüntülere tepki yağarken, Amerikan ordusu imaj düzeltmek için bu kez meclise sedye gönderdi. Görüntülerde, ABD askerlerinin sedye üzerinde dinlendiği görülüyor. 

YERDE YATAN ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılmasının ardından kongre binasını korunmakla görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar ise tepki çekerek, gündem olmuştu. Öte yandan, Kongre'de yaşanan tarihi şiddet olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı 80'den fazla dava açtı.Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları olduklarını bildirilmişti. 

EMNİYET TEŞKİLATLARINDA İÇ SORUŞTURMA

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Pazar günü yayınlanan açıklamasında, başkent Washington'da ve Amerika'nın 50 eyaletinin başkentlerinde şiddet içerikli protestoların devam edebileceği uyarısı yapıldı. Diğer taraftan, geçen hafta Teksas'tan bir şerifin, ekibinde görevli bir emniyet yetkilisinin Kongre'deki baskına dahil olduğunu FBI'a bildirmesinin ardından New York, Los Angeles, Las Vegas, Houston ve Philadelphia gibi büyük kentlerde de emniyet yetkilileri, kendi bünyelerinde görev yapan polis memurlarının Kongre baskınına katılıp-katılmadığını araştırmaya başladıklarını açıkladı.


Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını
Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını
Son dakika haber... ABD Kongre binasına askeri sedye yığını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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