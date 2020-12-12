ABD-Kanada sınır kısıtlamalarının süresi uzatıldı
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ABD-Kanada sınır kısıtlamalarının süresi uzatıldı

12.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:16
ABD-Kanada sınır kısıtlamalarının süresi uzatıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkesi ile ABD arasındaki sınırlarda uygulanan kısıtlamaların süresinin uzatıldığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkesi ile ABD arasındaki sınırlarda uygulanan kısıtlamaların süresinin uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Trudeau, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla geçen mart ayında başlatılan sınır kısıtlamalarının, 21 Ocak 2021'e kadar yeniden uzatıldığını duyurdu.

Trudeau, kararın sınırın her iki tarafındaki vatandaşları korumak için alındığını, Kovid-19 vakalarının hem Kanada'da hem de ABD'de artmaya devam ettiğini söyledi.

ABD-Kanada sınırının zorunlu olmayan seyahatlere kapatılmasına ilişkin mevcut anlaşma, virüsün yayılmasını sınırlamak için mart ayından beri her ay yenileniyor.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ABD ile Meksika arasındaki sınır kısıtlamalarının da 21 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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