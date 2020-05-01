ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması

ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması
01.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:50

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri'yle 5,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri'yle 5,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı.

1980'lerden itibaren fırkateynleri donanmanın envanterinden çıkaran ABD, küçük denizlerdeki etkinliğini artırmak ve donanmanın kabiliyetlerinde esneklik sağlamak için yeniden fırkateyn üretecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

Haberler

Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm Haber
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir Haber
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haber
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı Haber
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Haber
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Haber
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Restorana gitmek için ülke değiştirilen ilginç kasaba!
Restorana gitmek için ülke değiştirilen ilginç kasaba!
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 11:21:36. #1.15#
title