ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması
01.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:50
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri'yle 5,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri'yle 5,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı.
1980'lerden itibaren fırkateynleri donanmanın envanterinden çıkaran ABD, küçük denizlerdeki etkinliğini artırmak ve donanmanın kabiliyetlerinde esneklik sağlamak için yeniden fırkateyn üretecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com