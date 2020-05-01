ABD donanması ile İtalyan şirket arasında 5,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri'yle 5,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı.