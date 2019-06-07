ABD'den Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Türkiye'nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a mektupla ilettiği bildirildi.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Türkiye'nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a mektupla ilettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu