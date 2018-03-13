ABD'den İngiltere'ye "Zehirlenen Eski Rus Casusu" Konusunda Destek

ABD yönetimi, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili olarak "saldırıyı kınadığını" ve soruşturma kapsamında "İngiliz yönetimine destek verdiğini" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz." dedi.

Açıklamasında Rusya'nın ya da başka bir ülkenin adını zikretmeyen Sanders'ın saldırıyı sert bir dille kınaması dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınındaki Porton Down Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söylemişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise Skripal olayıyla ilgili olarak kendilerine yönelik "temelsiz suçlamaların" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.

Kuzey Kore açıklaması

Kuzey Kore konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sanders, Pyongyang yönetiminin verdiği sözleri tutmasını beklediklerini vurguladı.

Sanders, "Onlar bir teklif yaptılar ve biz de bunu kabul ettik. Bugüne kadar Kuzey Kore birçok söz verdi ve biz sözlerinde durmalarını bekliyoruz. Eğer bu olursa (ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacağı açıklanan) görüşme planlandığı şekilde gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Kuzey Kore ile ilgili olarak tüm seviyelerde her türlü ihtimale karşı hazırlık yaptığını dile getirerek, diplomatik görüşmelerin başarısız olması durumunda diğer seçeneklere de hazırlıklı olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti. Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.

Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadasının) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.