ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

12.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:46
ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta piyasa beklentilerinin aksine aylık 2,8 puan azalışla 76,2 değerine gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta piyasa beklentilerinin aksine aylık 2,8 puan azalışla 76,2 değerine gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni şubatta bir önceki aya kıyasla 2,8 puan azalarak 76,2 değerine geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine inen tüketici güveninin, 80,8 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ocakta 79 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık 0,5 puan azalarak 86,2'ye düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,2 puanlık azalışla 69,8'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin şubat ayı başında düşüşe geçtiğini belirtti.

Yeni bir destek paketinin en düşük gelire sahip grubun yaşadığı mali zorlukları azaltacağına işaret eden Curtin, destek paketinin geçeceğine ilişkin beklentilere rağmen tüketicilerin ekonomiye dair beklentilerinin şubat ayı başında geçen aya kıyasla daha az olumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:46:40. #1.14#
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