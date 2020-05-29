ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 103 bin 417 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 103 bin 417'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103 bin 417'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 771 bin 630 vakanın tespit edildiği, bunlardan 499 bin 109'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 169 bin 104 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA