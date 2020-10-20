ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı
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ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı

20.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:54
ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı

ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine çıktı.

ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi.

Söz konusu ayda piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen konut başlangıçlarının 1 milyon 457 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 11,1 artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine çıktı.

Ağustosta 1 milyon 476 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,1 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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