ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi

ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi

ABD'mi Illinois eyaletinde bir hemşire çalıştığı hastanede kürtaj ile alınan bebeklerin ölmeleri için "konfor odaları" tahsis edildiğini açıkladı

11.09.2019 21:00
ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi

ABD'mi Illinois eyaletinde, bir hemşire çalıştığı hastanede kürtaj ile alınan bebeklerin ölmeleri için "konfor odaları" tahsis edildiğini açıkladı.


Başkent Washington'daki "Born Alive Act" komisyonuna konuşan hemşire Jill Stanek, Oak Lawn kentindeki Christ hastanesinde kürtaj ile doğan ve hayatta kalan bebeklerin tek başlarına ölmeleri için özel odaların olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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