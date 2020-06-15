- AB ve İngiltere uzun bir aradan sonra ilk kez görüştü- AB: - "İngiltere geçiş sürecinde uzatma...
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- AB ve İngiltere uzun bir aradan sonra ilk kez görüştü- AB: - "İngiltere geçiş sürecinde uzatma...

- AB ve İngiltere uzun bir aradan sonra ilk kez görüştü AB: "İngiltere geçiş sürecinde uzatma yapmayacak" Avrupa Birliği ve İngiltere, uzun bir aradan sonra üst düzey diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

15.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:44

- AB ve İngiltere uzun bir aradan sonra ilk kez görüştü

AB:

"İngiltere geçiş sürecinde uzatma yapmayacak"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği ve İngiltere, uzun bir aradan sonra üst düzey diyalog toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası AB'den yapılan açıklamada, "İngiltere geçiş sürecinde uzatma yapmayacak" denildi.

Avrupa Birliği ve İngiltere, uzun bir aranın ardından ilk kez üst düzey diyalog toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı internet üzerinden video konferans yolu ile yapıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığındaki heyet ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'en katıldığı toplantının ardından AB tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Taraflar, AB-İngiltere ilişkisinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek ve gelecekteki müzakerelerde ilerleme kaydetmek için ve ortak eylemleri kabul etmek amacı ile bir araya geldi. Taraflar, İngiltere'nin geçiş dönemine herhangi bir uzatma talep etmeme kararını kabul etti. Dolayısıyla geçiş dönemi, 31 Aralık 2020'de 'Birlikten Çekilme Anlaşması' hükümlerine uygun olarak sona erecektir. Taraflar, Baş Müzakereciler David Frost ve Michel Barnier liderliğinde gelecekteki ilişkiyle ilgili yapıcı tartışmaları memnuniyetle karşılayarak her iki tarafın da pozisyonları netleştirmesine ve daha iyi anlamalarına izin verdiler. Covid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen dört turun tamamlandığını ve metinlerin değiştiğini belirttiler ancak yine de yeni bir ivme gerektiğini kabul ettiler. AB ve İngiltere heyetlerinin Temmuz ayında müzakereleri yoğunlaştırmak ve 2020'nin sonundan önce bir anlaşmanın sonuçlandırılması ve onaylanması için en elverişli koşulları oluşturmak için kararlaştırılan planları desteklediler. Bu çalışma mümkün olduğunca erken bir anlaşmanın sağlanmasını hedefleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Taraflar, AB ve İngiltere vatandaşlarının çıkarları için çalışacak bir ilişki kurmak için çalışma yapma niyetlerinin altını çizdiler. Ayrıca Para Çekme Anlaşması'nın tam ve zamanında uygulanmasına ilişkin taahhütlerini teyit ettiler" denildi.

- AB ve İngiltere uzun bir aradan sonra ilk kez görüştü- AB: - 'İngiltere geçiş sürecinde uzatma...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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