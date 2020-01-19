AB: Türkiye'ye ayrılan IPA fonlarının 2020'de yüzde 75 kesileceği iddiaları gerçek dışı
Haberler » Dünya » AB: Türkiye'ye ayrılan IPA fonlarının 2020'de yüzde 75 kesileceği iddiaları gerçek dışı - Haberler

AB: Türkiye'ye ayrılan IPA fonlarının 2020'de yüzde 75 kesileceği iddiaları gerçek dışı

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (IPA) programı fonlarından Türkiye'ye verilen mali yardımdan kesinti yapılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alman medyası Türkiye'ye verilen IPA fonlarının yüzde 75 kesileceğini iddia etmişti

19.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:45
AB: Türkiye'ye ayrılan IPA fonlarının 2020'de yüzde 75 kesileceği iddiaları gerçek dışı

(AB) yetkilileri, "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (IPA) programı fonlarından 'ye verilen mali yardımda kesinti yapılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Cumartesi günü Alman medyası kaynaklı haberlerde Türkiye'ye sağlanacak IPA fonlarının yüzde 75 kesileceği iddiaları yer almıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri