AB Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı'nın Pfizer'ın CEO'suyla yazışmalarına erişim engelini soruşturacak - Haberler
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AB Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı'nın Pfizer'ın CEO'suyla yazışmalarına erişim engelini soruşturacak

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı'nın Pfizer'ın CEO'suyla yazışmalarına erişim engelini soruşturacak

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Amerikan ilaç firması Pfizer ile yaptığı aşı tedariki anlaşmasına dair yazışmalarını görmek isteyen vatandaşın isteğini reddetmesi üzerine, soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in Amerikan ilaç firması Pfizer ile yaptığı aşı tedariki anlaşmasına dair yazışmalarını görmek isteyen vatandaşın isteğini reddetmesi üzerine, soruşturma başlattı.

AB Ombudsman Kurumundan yapılan açıklamaya göre Alexander Fanta isimli vatandaş, von der Leyen'in nisanda Pfizer'ın Yöneticisi Albert Bourla ile yaptığı yazışmalara halk erişiminin olmamasıyla ilgili şikayette bulundu.

AB Ombudsmanı Emily O'Reilly, von der Leyen'e yazdığı mektupta Komisyon'un üç dokümanı paylaştığını, mesajlaşmaları ise kayıtlarını tutmadığı gerekçesiyle göstermediğini ve "her dokümanı saklamak zorunda olmadığı" yönünde beyan verdiğini belirtti.

O'Reilly, şikayeti haklı bularak soruşturma başlattığını, Komisyon'daki ilgili temsilcilerle görüşerek mesajlaşmaların kaydını tutmakla ilgili politika ve bunun pratikte nasıl uygulandığını öğrenmek istediğini bildirdi.

AB Komisyonu nisanda, Birliğin 2023'e kadar 1 milyar 800 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın almasına imkan veren, dünyanın en büyük aşı tedariki anlaşmasına imza attığını duyurmuştu.

Anlaşma, yoksul ülkelerin aşı almakta yaşadığı zorluklar nedeniyle aşıya erişim eşitsizliği tartışmalarının alevlendiği bir dönemde yapılmıştı. Bu anlaşmadan sonra AB, temmuz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefini açıklamıştı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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Haber: AB Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı'nın Pfizer'ın CEO'suyla yazışmalarına erişim engelini soruşturacak - Haberler
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