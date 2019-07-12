AB'li diplomatlar Türkiye'ye yaptırım önerisi üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği diplomatları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına cevap olarak arasında yaptırımların da bulunduğu tedbirler listesi üzerinde anlaştı.

Kullanılan üslubun tonu üzerinde yapılan uzun tartışmaların ardından anlaşılan metinde Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği doğal gaz arama çalışmalarının 'yasadışı' olduğu belirtilerek kınanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin üyelik öncesi destek fonlarının kesilmesi ve Ankara'yla üst düzey görüşmelerin iptali gibi önlemler de değerlendirme kapsamına alınıyor. Euronews.com'da Görüntüle