AB'den Kosova ile Sırbistan'a diyalog çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili krizin çözümü için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun mevcut durumu çözmek için tek platform olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kalıcı bir çözüm bulmak için diyaloğu kullanmak önem taşıyor. Çözüm için tek yol iş birliği." ifadesini kullandı.

AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da bugün Sırbistan ve Kosova'nın müzakerecileriyle görüştü.

Lajcak, ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde mevcut krizin çözümüne yönelik yolları ele aldığını duyurdu. Görüşmelerin gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

AB ve NATO, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için daha önce de çağrıda bulunmuştu.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.