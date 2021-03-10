"Avrupa'nın Geleceği Konferansı" için imzalar alındı
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"Avrupa'nın Geleceği Konferansı" için imzalar alındı

10.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:19

"Avrupa'nın Geleceği Konferansı" için imzalar alındı. Avrupa'nın geleceği hakkındaki bu konferansta AB kurumları başkanları tarafından imzalar alındı. Projenin amaçlarından biri vatandaşların görüşlerinin alınması oldu.

Avrupa'nın gelecekte nasıl olacağını ve kritik konularda ne yöne gideceğini belirlemek için özellikle vatandaşların görüşlerinin alınmasını hedefleyen "Avrupa'nın Geleceği Konferansı"nın kurulması için hazırlanan ortak bildiri, AB kurumlarının başkanları tarafından imzalandı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen törende, imzaları AP Başkanı David Sassoli, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa attı.

Törene ev sahipliği yapan Sassoli, Avrupa'nın geleceğini şekillendirmek için hazırlanan projenin merkezine hayatın her alanından AB vatandaşlarını koymak istediklerini söyledi.

Avrupa'nın zor günler geçirdiğini vurgulayan Sassoli, dayanışmanın bu krizden çıkmanın tek yolu olduğunu ifade etti. Sassoli, "AB vatandaşlarından dayanışma beklentilerimiz her zamankinden daha yüksek." dedi.

Avrupa'nın daha demokratik, zorluklara karşı daha dirençli olmasını hedeflediklerini aktaran Sassoli, toplumun katılımcı olması istediklerini belirterek, bu konferansla Avrupa halkına gerçek bir alan açtıklarını dile getirdi.

9 Mayıs Avrupa Günü'nde başlıyor

Avrupa Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta hayata geçecek "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" fikri, yıllar önce birçok Avrupalı siyasetçi tarafından gündeme getirilmiş ancak siyasi çekişmeler ve bürokratik engeller gibi bazı sebeplerle hayata geçirilememişti.

İki yıl önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da önerdiği konferansa kimin önderlik edeceği konusunda AB içinde çekişmeler olduğu belirtilmiş, bu nedenle konferansın geciktiği dile getirilmişti. Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ile eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in başkanlık için adı geçmiş ancak AB ülkeleri arasında anlaşma sağlanamamıştı.

AB siyasetçileri ve kurumları arasındaki müzakereler sonucunda konferansa AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun başkanlarının ortak başkanlık etmesi kararlaştırıldı.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı ile tartışmalara alan açılması, Avrupa'nın karşısındaki sınamalar ve önceliklerin ele alınması amaçlanıyor. Bu amaçla AB vatandaşlarının AB'nin geleceğini ve politikalarını belirlemede aktif rol oynaması isteniyor. Konferans kapsamında AB genelinde paneller, tartışmalar, oturumlar düzenlenmesi, çok dilli bir dijital platform oluşturulması planlanıyor.

Halkla yapılan görüşmeler ve toplanan görüşlerin AB Yeşil Mutabakatı, dijital geçiş, göç, terörle mücadele ve Avrupa seçimlerinin nasıl yapılması gerektiği gibi birçok konuda yol gösterici olması hedefleniyor. Bu amaçla hazırlanan çalışmaların ve sonuçların 2022'nin ilkbaharına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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