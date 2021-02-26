AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) "Bilim ve Doğa Tarihi" kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Şebnem Coşkun, İstanbul Boğazı'nda çektiği, "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafı ile ödül almaya hak kazandı.

Farkındalık oluşturmak için söz konusu fotoğrafla yarışmaya katıldığını belirten Coşkun, "Canlı yaşamını korumak adına çok önemsediğimiz bir konuda önemli bir ödül aldığım için çok mutluyum. Umarım küresel anlamda her bireyin sorumluluğu ve sorunu olan bu konuda daha çok dikkati çekebiliriz. Geleceğimize plastik mirası bırakmayalım." dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) hazırladığı rapora göre dakikada on binlerce plastik şişe ve benzer plastik atıklarının Akdeniz'e karıştığını değinen Coşkun, plastik atığın en fazla kıyıya vurduğu ülkelerin İtalya ve Türkiye olduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi maskelerin, eldivenlerin ve dezenfektan şişelerinin insan faktörü ya da rüzgar dolayısıyla denizlere ulaştığına vurgu yapan Coşkun, "Dünyadaki plastikler ve çöpler denizlerimiz için büyük bir tehlike oluştururken, bu çöplere yeni eklenen tıbbi atıklar büyük sorunlara ve geri dönüşü olmayan bir çevre kirliliğine işaret ediyor. Dünyanın bir ucunda atılan atık Türkiye sularına, buradan atılan bir atık da dünyanın başka ülkelerine gidebiliyor. Aslında küresel bir sorunda bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Plastiklerin suda çözülemediğini ancak parçalara ayrıldığına işaret eden Şebnem Coşkun, suda 5 trilyondan fazla plastik parça olduğunun raporlandığını, gözle görülemeyen mikro plastiklerin sudaki canlıları zehirlediğini söyledi.

Atıklardan kaynaklı zehirlerin balıkların et ve yağlarına tutunduğuna, dolaylı olarak da bu zehrin insanların vücuduna geçtiğinin altını çizen Coşkun, mümkün olduğunca tek kullanımlık plastiklerin ve bu plastiklerdeki ürünlerin alınmaması, alınması durumunda ise atıkların çöp kutularına bırakılması çağrısında bulundu.

Bu arada Coşkun'a ödül getiren fotoğraf, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olan, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in geçen sene İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için Ortaköy Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışta çekilmişti.

AA foto muhabirleri POY'a yabancı değil

AA foto muhabirleri, bu yıl aynı yarışmada takım olarak "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü almıştı.

AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban'ın, "Avrupa'ya açık kapı" adlı serisindeki 20 fotoğraf, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'de toplanmasını ve Yunanistan'la kara sınırının olduğu bölgedeki bekleyişlerini gösteriyor.

Öte yandan AA foto muhabirleri, daha önceki yıllarda da 4 kez POY ödülü kazanmıştı. 2014'te Mısır'daki foto muhabiri Mosaab Elshamy, 2015'te Peru'daki foto muhabiri Sebastian Castenada ve 2016'da Gazze'deki foto muhabiri Mustafa Hassona ve 2020'de de İstanbul'daki foto muhabiri Elif Öztürk, yarışmada ödül almıştı.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen yarışmada, her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan