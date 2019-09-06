AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

06.09.2019 14:42

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne bir süre önce atanan Bekar, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek AA'nın kuruluşu, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektör Çomaklı da güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren Atatürk Üniversitesine ve kente değer katmayı hedeflediklerini ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini çok önemsiyoruz. Son 3 yılda üniversitemizden 88 patent başvurusu yapıldı. Günümüzde üniversitelerin bilimsel başarıları girişimcilik ve yenilikçilik endeksi ile ölçümleniyor. Bu noktada patent ve faydalı model olabilecek çalışmaları destekliyoruz. Bu destek, tecrübeli akademisyenlerimiz için bir motivasyon, alanla yeni tanışan akademisyenlerimiz için de teşvik niteliği taşıyor."

Çomaklı, Türkiye'deki üniversitelerde 7 milyondan fazla öğrencinin eğitim aldığını belirterek, 158 binden fazla akademisyenin de üniversitelerde görev yaptığını dile getirdi.

Ülkede patent başvurularının son 8 yılda yüzde 28 arttığına işaret eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde 2016 yılına kadar 17 patent başvurusu yapılmışken, 2016-2018 yılları arasında 69 patent başvurusu yapıldı. Eylül 2019 tarihi itibariyle ise 19 patent başvurusu için destekleme kararı alındı. Hedefimiz, girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde üniversitemizi üst sıralara taşımak ve şehrimizin patent başvuru sayısını yükseltmektir.Türkiye'de patent başvuru sayısına göre 2014 yılında 30. sırada yer alan Erzurum, 2016 yılında 24'üncülüğe, 2017 yılında ise 23'üncülüğe kadar ilerledi. 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan son sıralamada ise Erzurum 19'uncu sırada yerini aldı. Erzurum 2019 yılında ise 15'inci sıraya yükselmeyi hedefliyor."

Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bekar'a yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA