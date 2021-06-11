A Milli Takım'da 8 oyuncu ilki yaşadı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'da 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'da 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

EURO 2020'nin açılış mücadelesinde İtalya karşısında sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'nda 8 oyuncu kariyerlerinde ilki yaşadı. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşarken, ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Yusuf Yazıcı, futbol yaşantılarında ilk kez bu organizasyonda boy gösterdiler. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı