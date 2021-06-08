A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları için yarın İspanya'ya gidecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için yarın İspanya'ya gidecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için yarın İspanya'ya gidecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, İspanya'da iki hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım, 10 Haziran Perşembe günü TSİ 21.30'da İspanya, 11 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarının ardından 12 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını sürdürecek.

Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu'nda yer alan milli takım, maçlarını Fransa'nın Strasbourg kentinde oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar