A Milli Futbol Takımı, yarın Gine ile oynayacağı özel maça hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, yarın Gine ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, yarın Gine ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gine karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre saha kenarında görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever