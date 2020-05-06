9'u kumar oynayan 28 kişiye "sosyal mesafe" cezası
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9'u kumar oynayan 28 kişiye "sosyal mesafe" cezası

9'u kumar oynayan 28 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
06.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9'u kumar oynayan 28 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9'u kumar oynayan 28 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Kargıcak Mahallesi'ndeki villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u kumar oynayan 28 kişi yakalandı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 88 bin 200 lira ceza uygulanan şüphelilerden 9'una ayrıca kumar oynamaktan toplam 11 bin 25 lira ceza verildi.

9'u kumar oynayan 28 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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