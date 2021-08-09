9 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 9 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 5923316

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 5840320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 09/08/2021 00:00:00 - 09/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 5845317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 09/08/2021 03:30:00 - 09/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 5798327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., SABİA sk/ MAHMUTBEY mah HALKALI sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 09/08/2021 10:00:00 - 09/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...