87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi
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87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi

87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Yasin Pamukçuoğlu (15) yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Yasin Pamukçuoğlu (15) yaralandı. Otomobil sürücüsü Halil K. (87), yaralı çocuğa yapılan müdahaleyi, plastik tabureye oturarak izledi.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı ilerleyen Yasin Pamukçuoğlu'na, karşı yönden gelen Halil K. yönetimindeki 67 UB 513 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobilin ön camına çarparak yere düşen Yasin Pamukçuoğlu, yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri, bir ayağında kırık oluşan Pamukçuoğlu'na kaza yerinde müdahale etti. Sağlık sorunları nedeniyle koltuk değneğiyle ayakta duran sürücü Halil K. müdahaleyi, vatandaşların getirdiği tabureye oturarak izledi.Pamukçuoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi
87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi
87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi
87 yaşındaki sürücü, çarptığı çocuğa müdahaleyi tabureye oturarak izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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