80 Ülke Temsilcisi Boğaziçi Zirvesi İçin Geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının beklendiği zirve bu yıl dünya genelinden yaklaşık 80 ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar, eski devlet başkanları, siyasiler ve iş insanlarını ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının beklendiği zirve bu yıl dünya genelinden yaklaşık 80 ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar, eski devlet başkanları, siyasiler ve iş insanlarını ağırlayacak.
Kaynak: Dunya.com