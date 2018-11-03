80 Ülke Temsilcisi Boğaziçi Zirvesi İçin Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının beklendiği zirve bu yıl dünya genelinden yaklaşık 80 ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar, eski devlet başkanları, siyasiler ve iş insanlarını ağırlayacak.

80 Ülke Temsilcisi Boğaziçi Zirvesi İçin Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının beklendiği zirve bu yıl dünya genelinden yaklaşık 80 ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar, eski devlet başkanları, siyasiler ve iş insanlarını ağırlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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