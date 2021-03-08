8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında toplumların gelişmişlik ölçülerinden birinin de kadınlara verilen değer, aldıkları eğitim, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayatta edindikleri yer olduğunu belirtti.

Türk kadını, kurulan ilk Türk devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alıp gereken saygıyı gördüğünü aktaran Yıldırım, "Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda yerini almıştır. Dünyada ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadınlarımız, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında etkin rol üstlenmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de daha sağlıklı, daha mutlu ve başarılarla dolu müreffeh bir toplum olma yolunda kilit rol oynayarak ülkenin daha aydınlık yarınlara taşınmasına katkı sunacağı" ifadelerini kullanan Yıldırım şunları kaydetti:

"Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez.

Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere sevginin, fedakarlığın sembolü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

-Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da mesajında 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grev esnasında çıkan yangında yaşamını yitiren 128 kadın anısına kabul edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1921 yılından beri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlandığını aktardı.

Albayrak, istiklal mücadelesinin kazanılmasında ve Cumhuriyetin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan kadınların, sevgi, saygı ve vefanın en büyüğünü hak ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza eşit yurttaşlık temelinde pek çok önemli hakkı kazandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir' diyerek kadının toplum içindeki önemini vurgulamıştır.

Her ne kadar Türk kadını seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere önemli hak ve hürriyetlere pek çok dünya ülkesinden önce kavuşmuş olsa da bu alanda atılmış olan adımlar yetersizdir. Ülkemizin daha da gelişmesi ve kalkınması için kadınlarımızın her alanda daha etkin olabilmelerinin önü açılmalıdır. Demokratik temsilde, çalışma hayatı ve istihdamda eşit, adil ve hakkaniyetli koşullarda kadınlarımıza daha fazla imkan sağlanmalıdır."

-Rektör Şahin

NKÜ rektörü Prof. Dr. Şahin ise kadının, bugüne kadar elde ettiği her türlü hakkı ve hukuki kazanımları korunarak toplumdaki yerinin sağlamlaştırılması ve her alanda daha fazla kendini gösterebilmesi için pozitif önceliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aile kavramı da başta internet ve sosyal medya olmak üzere, yazılı ve görsel basında yer alan bir takım yayın ve yapımlarla dejenere edilmektedir. Neticesinde, kadının toplumdaki yerinin tartışmalara açık hale getirildiği görülmektedir. Bunun bizim kültürümüzde temeli ve dayanağı yoktur. Bünyesinde 'Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' de bulunan üniversitemiz, bilgi temelli toplum inşa etme hedefinde Tekirdağlı kadınlarla birlikte gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımız şehir ve bölge halkı ile üniversitemizin bütünleşmesine de vesile olmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman