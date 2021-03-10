8. kez hakemlere başkan oldu
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8. kez hakemlere başkan oldu

10.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:53
8. kez hakemlere başkan oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sivas Şubesi Başkanı Çetin Güçyetmez, düzenlenen kongrede 8. kez başkan seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sivas Şubesi Başkanı Çetin Güçyetmez, düzenlenen kongrede 8. kez başkan seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sivas Şubesi olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede, 8 dönemdir başkanlık görevini yürüten Çetin Güçyetmez yeniden seçildi. Güçyetmez'in yeniden seçilmesi hakemlik tarihinde eşine az rastlanılan bir başarı olarak değerlendirildi. Yönetim ise şu isimlerden oluştu; Yusuf Ziya Gündüz, A.Selim Müşteri, Adem Çakmak, Sefa Özil, Burak Yücetağ, Erdi Yıldırım, Zafer Çakmak, Barış Yüksektepe, Adem Sarıtaş, Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Öcal. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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