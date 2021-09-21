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7 branşta kış spor okulları kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
7 branşta kış spor okulları kayıtları başladı

İnegöl Belediyesi'nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar başladı.

İnegöl Belediyesi'nin Belediye spor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar başladı. 7 brantşa düzenlenecek kış spor okulları 2 Ekimde eğitime başlayacak.

Geçen sene pandemi sebebiyle yapılamayan kış spor okullarından 7 branş için kayıtlar başladı. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için sezon boyu kayılar sürecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kayıtlarının başladığını duyurdu. 2 Ekim tarihinde eğitimlerin başlayacağını hatırlatan Başkan Alper Taban, "Kış Spor Okullarımız bu yıl 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve oryantiring branşlarında eğitimler verilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Ancak burada tırmanış duvarı olmaması ve uygun alan bulunmaması sebebiyle spor tırmanış ile oryantiring branşları Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirilemeyecek" dedi.

Kurs ücretleri bu yıl voleybol 70 TL, basketbol 80, jimnastik 90 TL, okçuluk70 TL, masa tenisi 50 TL, spor tırmanış 60 TL ve oryantiring 70 TL olarak belirlendi. - BURSA

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