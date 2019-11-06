6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açıldı

06.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:42

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2019) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla düzenlenen fuarın açılış töreninde, "236'sı yabancı sermayeli olmak üzere, 2 bin 588 sanayi kapasiteli işletme Kocaeli'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Böylesine önemli bir kentte yapılacak sanayi fuarıyla çalışmalar daha iyi bir noktaya taşınacaktır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da fuarın Kocaeli'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Fuarın kente sağladığı katkılara değinen Büyükakın, "Kocaeli büyük ve güçlü bir şehir. Emin adımlarla ve güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Teknoloji bölgelerimize baktığımızda, Bilişim Vadisi'ne baktığımızda Kocaeli, yetişmiş insan kaynağıyla da aynı zamanda Türkiye'nin ekonomi başkenti olma idealini gerçekleştirmek için de inanılmaz bir merkez." diye konuştu.

"Bu yıl katılımcı firma sayısı 111"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da ilk defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları fuarın, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olduğunu bildirdi.

Bu yıl da fuarda Türkiye'nin önemli sanayi firmalarına ve savunma sanayisi kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Zeytinoğlu, "2013 yılından beri fuarımızın ziyaretçi ve katılımcı sayısı artarak devam etti. Bu yıl katılımcı firma sayısı 111. Hedefimiz, ilginin arttığı fuarda 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamak. Marka değeri giderek artan fuarımızda, katılımcıların önemli iş bağlantıları kurabileceğini, işletmelerin birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalayabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca fuarla şehrin ticari hayatına canlılık geldi, otellerde doluluk seviyesi arttı." ifadelerini kullandı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, 6 yıl önce ortaya konulan bir vizyonla yola çıkıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarımız savunma sanayisine hizmet veren ve hizmet verme adaylığı içerisinde olan Kocaeli ve bölge sanayicilerimizin, otomotiv, otomotiv yan sanayisi, elektrik, elektronik, robotik otomasyon, kaynak teknolojileri, üretim makineleri, metal işleme ve saç işleme makineleri ve demir çelik sanayimizin en gözde temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Bir nevi bölgenin üretimi mutfağa taşınıyor. Para nerede kalıyor? Üretilen yerde değil, vitrinin olduğu yerde kalıyor. Üreten Kocaeli'nin, üreten Doğu Marmara'nın vitrinini burada açmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da bu yıl daha güçlü bir şekilde fuarın ana katılımcıları, destekleyicileri arasında yer aldı."

Fuarda, bu yıl 18 farklı ülkeden 175 iş insanını ağırladıklarını aktaran Alagöz, yüzlerce yabancı iş insanı ile katılımcı firma arasında önemli ticari bağlantıların kurulabileceği görüşme ortamı sağlanacağını bildirdi.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB'in desteklediği fuar, 9 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA