6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı. Şehidin cenazesi defnedildiği yerden alınıp, şehitlikte toprağa verildi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

GAZİANTEP (DHA)

6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

 Gözaltına alınırken 'Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var' diye bağırdı

Gözaltına alınırken "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diye bağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title