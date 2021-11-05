6 AY SONRA ŞEHİT SAYILAN UZM.ONBAŞI KAYA, DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ALINIP ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.
KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı. Şehidin cenazesi defnedildiği yerden alınıp, şehitlikte toprağa verildi.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)
GAZİANTEP (DHA)