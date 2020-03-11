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KIZILCABÖLÜKSPOR, Kızılcabölük, Ali Vardar, Orduspor, Spor

52 Orduspor FK: 2-1

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Onur Gülter (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) - Ümit (xx) (Dk. 54 Alper Hamdi xx), Mustafa (xxxx) (Dk. 88 Polat), Semih (xxx), Hasan (xx), Serkan (xx), Ali (xxx), Taygun (xxx), Ozan (xxx) (Dk.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
52 Orduspor FK: 2-1

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Onur Gülter (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) - Ümit (xx) (Dk. 54 Alper Hamdi xx), Mustafa (xxxx) (Dk. 88 Polat), Semih (xxx), Hasan (xx), Serkan (xx), Ali (xxx), Taygun (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 69 Ercan xx), Abdullah Altıntaş (xx), Emre İşçiler (xxx)52 ORDUSPOR: Cantuğ (x) - Burak (xx), Kemal (x), Gürkan (x), Muhammet Can (x) (Dk. 68 Ahmet xx), Emre (xx), Göksu (xx), Yunus (x), Uğur (xx), Murat (x) (Dk. 83 Mert Efe xx), Altan (xx)GOLLER: Dk. 8 Mustafa, Dk. 67 Ali (Kızılcabölükspor), Dk. 90+2 Mert Efe (52 Orduspor)SARI KARTLAR: Ümit, Serkan, Mustafa (Kızılcabölükspor), Göksu, Altan (52 Orduspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'taki 22'nci hafta erteleme maçında kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde 52 Orduspor FK'yı mağlup ederek nefes aldı: 2-1.Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada Mustafa ve 67. dakikada Ali attı. Konuk ekibin tek golü 90+2. dakikada Mert Efe'den geldi. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan, 5 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 33 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ordu temsilcisi ise 32 puanda kaldı.8. dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Ceza sahası içinde Ozan ile verkaça giren Mustafa'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.24. dakikada sol kanattan Uğur'un ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Murat kafayı vurdu. Top  direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 39. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Kızılcabölük'ten Ozan'ın arka direğe ortasında Ali topla buluştu. Altı pas içerisinde Ali'nin yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.40. dakikada sol kanattan bindiren Emre'nin ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Murat Kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.67. dakikada Kızılcabölükspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın geri pası kısa düşünce araya girerek topu kapan Ali'nin vuruşu filelerle buluştu: 2-0.90+2. dakikada 52 Orduspor beraberlik için umutlandı. Ceza sahasına yapılan ortada yaşanan karambolde topa en son dokunan Mert Efe topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 

Karşılaşma bu skorla sona erdi. 


Kaynak: DHA

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