5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu
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5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu

5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK'lı teröristlerle işbirliği yaptığı belirlenen 5 kişinin yakalandığı belirtildi. 5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin de toprağa gömülü cesedi bulunduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "28.05.2021 günü Hakkari İli Merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli İlçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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