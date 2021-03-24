"5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak

Dünyada ve Türkiye'deki olası siber saldırıların ele alınacağı "5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda "hibrit" ortamda gerçekleştirilecek.

Dünyada ve Türkiye'deki olası siber saldırıların ele alınacağı "5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda "hibrit" ortamda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ana teması "Türkiye'nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0" olan etkinlikte, ülkenin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik riskleri masaya yatırılacak.

Firmanın iletişim sponsoru olarak destek vereceği zirve, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un yanı sıra IT profesyonelleri, hukukçular, bilişim uzmanları, bilişim sistemleri yöneticileri, kamu kurumları ve ilgili birim yetkilileri, kolluk kuvvetleri, siber güvenlik uzmanları, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyonel katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal