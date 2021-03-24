"5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak

24.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:08
'5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi', Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak

Dünyada ve Türkiye'deki olası siber saldırıların ele alınacağı "5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda "hibrit" ortamda gerçekleştirilecek.

Dünyada ve Türkiye'deki olası siber saldırıların ele alınacağı "5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda "hibrit" ortamda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ana teması "Türkiye'nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0" olan etkinlikte, ülkenin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik riskleri masaya yatırılacak.

Firmanın iletişim sponsoru olarak destek vereceği zirve, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un yanı sıra IT profesyonelleri, hukukçular, bilişim uzmanları, bilişim sistemleri yöneticileri, kamu kurumları ve ilgili birim yetkilileri, kolluk kuvvetleri, siber güvenlik uzmanları, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyonel katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:33:20. #1.15#
title