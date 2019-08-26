5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

26.08.2019 18:00

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta Memur-Sen üyesi kamu çalışanları, "Emeğe saygı, adalete davet" temasıyla basın açıklaması yaptı.

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, uyuşmazlıkla sonuçlanarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na giden 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, toplu sözleşmenin, "kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sağlamak için alanlarda olduklarını" vurguladı.

Memur-Sen olarak pazarlık sürecinde toplu sözleşmenin imzalanması için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Yavuz, Hakem Kurulu'nun, ülkenin bütçesi, cüssesi ve kamu görevlilerinin beklentilerine uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inandıklarını aktardı.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu da hakem kuruluna taşıdıkları 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin, kamu görevlilerinin "haklı beklentilerini" karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde "Emeğe saygı, adalete devam" temasıyla sahada olduklarını söyledi.

Aileleriyle birlikte 20 milyonluk bir kitle olduklarını vurgulayan Kaşıkçıoğlu, "Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti, milletin memnuniyetidir. Hakem Kurulunun da bu gerçekten sarfınazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren, fakat Kamu İşveren Heyetinin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Memuruz, haklıyız, kazanacağız" şeklinde slogan atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Memur-Sen üyeleri, Gülbahçe Parkı'nda, ellerinde "Emek, adalet, refah", "Kemer sıkmayacağız" pankartları ile bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi ise "Emeğe saygı, adalete davet" temasıyla sahada olduklarını belirterek, sendikalarının pazarlık sürecinde basın açıklaması ve iş bırakma eylemlerinde bulunduklarını, bu süreçte de aynı kararlılıkla meydanlarda olacaklarını dile getirdi.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin vicdanındaki adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Maalesef, Hakem Kuruluna gitme süreci kamu işvereni tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük, adeta insanüstü çabalarla görüşülerek üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıda kazanımlarımız Hakem Kurulu'na giderken yok sayılmıştır. Yasanın açık hükmüne aykırı bir şekilde, uyuşmazlık tutanağı düzenlenmeden, bu konuda bağlı sendikalardan hiç biriyle görüşülmeden ve sanki sendikalar imzadan kaçmışlar gibi tespit tutanağı tutulmuştur. Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu."

Sendika üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

Niğde

Memur-Sen üyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya geldi. Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan, Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Orhan, kendilerinin sunduğu temel tekliflerin kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadığını ifade etti.

Kararlılıkla ve örgütlü güçleriyle meydanlarda olduklarını vurgulayan Orhan, "Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu." diye konuştu.

Kırıkkale

Hüseyin Kahya Parkı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, 5. Toplu Sözleşme'de, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları artırmak için sahada olduklarını söyledi.

Akdoğan, "Memur-Sen olarak süreç boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak, çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Biz, bu ülkenin alın teriyiz. Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda Memur-Sen İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, basın açıklamasında, kamu görevlilerinin beklentilerini ve itirazlarını dile getirdi.

Temiz, "Biz, Hakem Kurulundan, elektrik ve doğal gaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz." dedi.

Basın açıklamasına, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri, öğretmenler ve memurlar katıldı.

Kaynak: AA