5 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Aralık Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31680 sayılı Resmi Gazete
5 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Aralık Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 5 Aralık 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 5 Aralık Pazar 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Aralık Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
YÖNETMELİKLER
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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