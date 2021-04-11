450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
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450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı

Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN - Haberler | Güncel
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde, 450 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen çeşmeler, suyu kurumasından yaklaşık 6 ay sonra yeniden akmaya başladı.

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde, 450 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen çeşmeler, suyu kurumasından yaklaşık 6 ay sonra yeniden akmaya başladı. 

Erzurum'a 15 kilometre uzaklıktaki merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altunbulak Mahallesi'ndeki tarihi çeşmeler, geçen yıl ekim ayı sonunda kurudu. 450 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Altunbulak ve Gümüşbulak isimleri verilen iki çeşmenin kuruması mahalleliyi endişelendirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası yöneticilerinin yeraltı sularının azalması nedeniyle kuruduğunu açıkladığı tarihi çeşmelerden Nisan ayında su akmaya başladı. Aralık 2020'de 15, Ocak'ta 16, Şubat'ta 17, Mart ayında ise metrekareye 75 kilogram yağışın düştüğü Erzurum'da, yeraltı sularının artmasıyla çeşmelerin akmaya başlaması mahallelinin yüzünü güldürdü. 

Mahalleli Vahdettin Bezirganoğlu, 10'uncu ayın sonunda çeşmelerde akan suyun kuruduğunu söyledi. İlk defa bu kış sezonunda suyun kesildiğini belirten Bezirganoğlu, eriyen kar sularının yeraltı sularını yükseltmesiyle çeşmelerin suyunun aktığını söyledi. 

Tarih araştırmacısı Abdurrahman Zeynal, Erzurum'un çeşmelerinin çok meşhur olduğunu belirterek, "Altunbulak köyündeki bu çeşmeler asırlardan beri sularını akıtıyordu. Eylül ayında kuruyan çeşmelerin tekrar gürül gürül akması bizleri de sevindirdi" dedi. 


450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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