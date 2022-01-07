45 bin kişiye hasta nakil ambulans hizmeti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 2021 yılında pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlara hizmet verdi. 153'ü aramanın yeterli olduğu hizmetten geride bıraktığımız yılda 45 bin kişi yararlandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce sunulan "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2021 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 24 saat önceden 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni araması yeterli. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.

22 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ

2021 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 38 bin 421 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli'nin genelinde yürütüldü.

İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2021 yılında bin 7 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

EK GÖREVLER

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. 2021 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde 1.265 ek görev hizmeti verildi.

ÜST SEVİYEDE SALGIN TEDBİRİ

Covid-19 salgınında iş yükü ve sorumluluğu artan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil ekipleri, salgına rağmen tam kapsamlı bir şekilde 24 saat hizmet vermeye devam etti. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, tedavilerin ardından hasta nakil ambulansları ile yine evlerine geri bırakıldı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte edildi. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.

Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Biriminden hastane randevularınızı gidiş ve dönüş olmak üzere, en az 24 saat önceden Büyükşehir 153 hattına bildirilmesi gerekmektedir.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet