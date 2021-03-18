40 bin liralık makine ile sigara sararken yakalandı
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40 bin liralık makine ile sigara sararken yakalandı

18.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:12
40 bin liralık makine ile sigara sararken yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahsı 40 bin liralık makine ile sigara sararken yakaladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahsı 40 bin liralık makine ile sigara sararken yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağlık Mahallesi'nde ikamet eden E.K. isimli şahsın ikamet ettiği evinde kaçak sigara imal ettiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine şahın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada şahıs sigara sarma makinesi ile çalışırken suçüstü yakalandı. Atölyeye çevirdiği oda içerisinde tam otomatik piyasa değeri 40 bin TL sigara sarma makinesi, 52 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 100 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş içime hazır makaron, 25 bin adet boş makaron ve 34 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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