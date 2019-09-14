14.09.2019 20:06

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokaktaki ikamette meydana geldi. E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Küçük çocuğun annesi Yasin ve Sibel Y. ile yakınları küçük E.Y.'yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edilirken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: İHA