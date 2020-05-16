4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla Şirinevler Meydan'ı boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 şehirde bu gece yarısından itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 şehirde bu gece yarısından itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Şirinevler Meydan'ı sessizliğe büründü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ile sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek olan kısıtlama bugün saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ardından normal günlerde iğne atsan yere düşmeyecek durumda olan Şirinevler Meydan'ı sessizliğe büründü.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA