36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 36 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin sınır kapısı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığında olan kişileri tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Irak, ve Pakistan uyruklu 36 kişiyi yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.S gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. 36 kaçak göçmenin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)