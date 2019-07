32. Best Model Of Turkey Finalistleri seçildi

Bu sene Juri koltuğunda geçen sene Best Model Of Turkey yarışmasının 3. Güzeli Merih Öztürk'te yer aldı.

Yarışmacıların heyecanı paylaştığını söyleyen Öztürk şöyle konuştu: " Geçen sene onların yerinde biz vardık. Yarı finaller ve finaller derken çok heyecanlı bir yıl geçirdik. Geçmiş yıllara göre, bizim jenerasyonumuz ile yarışmak çok daha zor, çünkü gerçekten güzel ve yakışıklı çok genç kadın ve erkek var. Bu yıl jüri koltuğunu sevgili Erkan Özerman ile birlikte paylaşmak büyük bir heyecandı. Finalde yarışacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

32.BEST MODEL OF TURKEY FİNALİSTLERİ SEÇİLDİ

32. Best Model Of Turkeyyarı final heyecanı bitti. Birbirinden güzel ve yakışıklı genç erkek vekadınların yarıştığı yarışmaya ilgi büyüktü. Bu sene Juri koltuğunda geçen seneBest Model Of Turkey yarışmasının 3.Güzeli Merih Öztürk'te yer aldı. Yarışmacıların heyecanı paylaştığınısöyleyen Öztürk şöyle konuştu: " Geçensene onların yerinde biz vardık. Yarı finaller ve finaller derken çok heyecanlıbir yıl geçirdik. Geçmiş yıllara göre, bizim jenerasyonumuz ile yarışmak çokdaha zor, çünkü gerçekten güzel ve yakışıklı çok genç kadın ve erkek var. Buyıl jüri koltuğunu sevgili Erkan Özerman ile birlikte paylaşmak büyük birheyecandı. Finalde yarışacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler