31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki açılış programıyla başladı.
Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın kent için önemine değindi.
Yarışmanın özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruduğunu ve alanında tek yarışma olduğunu belirten Karlık, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen halk dansları ekiplerinin kendi kültürlerini özgürce yansıttığı Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile Bursa'da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları esiyor." dedi.
BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de Bursa'da bu hafta halk danslarının en güzel örneklerinin sergileneceğini söyledi.
Yöresel danslar ilgi topladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğunun özel gösterisiyle başlayan programda 22 ülkenin dansçıları birlikte sahneye çıkarak birlik ve beraberlik tablosunu oluşturdu.
Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan gelen halk dansları ekipleri, açılış programında sırayla sahneye çıkarak 3'er dakikalık gösterilerle kendilerini tanıttı.
Bursalılar, halk dansları gösterilerini ilgiyle izledi.
Halk dansları ekipleri yarışma gününe dek Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunun yanı sıra Atatürk Stadyumu Meydanı, Huzurevi, Podyumpark, Korupark, Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi ile tüm ilçelerde de gösterilerini gerçekleştirecek.
Yarışmanın finali ise 12 Temmuz Çarşamba Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak.