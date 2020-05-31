31 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
31 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Beyaz Show
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Müzik Arası
04:30 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
14:00 Çarkıfelek
15:15 Amansız Takip
16:15 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Amansız Takip
23:30 Galip Derviş
Kaynak: InterSinema.com