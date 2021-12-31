31 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 8721343

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 31/12/2021 09:00:00 - 31/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8782860

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET sk bölgelerinde 31/12/2021 09:00:00 - 31/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8806316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ORKUN sk bölgelerinde 31/12/2021 09:00:00 - 31/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.