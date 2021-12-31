31 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

31 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

31 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

31 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKKPYD üyesi bir terörist İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist İstanbul'da yakalandı

 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var

2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var

 Aranan PKK üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Aranan PKK üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title