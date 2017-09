30 Milyon Hayat Sepsis Tehlikesinde"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Demiraran, "Vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz tepkiyle kendi doku ve organlarına zarar vererek ortaya çıkan Sepsis (kan zehirlenmesi), her yıl yaklaşık 30 milyondan fazla kişide gelişiyor." ifadesini kullandı.



Medipol açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğiyle sağlık çalışanlarına yönelik Sepsis'te farkındalığı artırmak için Medipol Mega Üniversite Hastanesinde konferans düzenlendi. Oyuncu Nejat İşler'in rahatsızlığı döneminde gündeme gelen Sepsis hastalığını anlatmak için Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde eğitim seferberliği ilan etti.



Sepsis tanı ve tedavi süreci hakkında bilgi verilen konferansta konuşan Demiraran, her yıl Sepsis nedeniyle kalp krizi veya akciğer-meme-prostat kanserlerinin toplamından daha fazla ölümün gerçekleştiğini dile getirdi. Demiraran, şunları kaydetti:



"Vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz tepkiyle kendi doku ve organlarına zarar vererek ortaya çıkan Sepsis, her yıl yaklaşık 30 milyondan fazla kişide gelişiyor. Yılda 5 milyondan fazla yenidoğan ve çocuk ölümüne de yol açıyor."



Her 1 saatlik gecikmenin Sepsis'ten ölme olasılığını yüzde 8 artırdığına dikkati çeken Demiraran, şu ifadeleri kullandı:



"Bu hastalıkta erken tanı ve tedavi hayat kurtarır. Tedavide ise uygun antibiyotik kullanımı çok önem arz ediyor. Toplum olarak antibiyotik kullanımı konusunda bilinçli olunmalı, gereksiz yere antibiyotik kullanılmamalıdır. Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak bağırsak floramızı korumak açısından da oldukça önemli. Bu basit önlemler alınmazsa herhangi bir nedenle yoğun bakıma yatırılan hastalarda antibiyotik direnci artar, vücut direnci düşer ve doğal korunma mekanizmalarının bozulması sonucu hastalık gelişir. Tedavi süreçleri zorlaşır ve yüzde 50'lere varan oranlarda ölüme neden olur."



Global Sepsis Alliance tarafından ilan edilen Dünya Sepsis Günü'nde, konuşmacılardan Uzm. Dr. Emine Uzunoğlu ve Uzman Dr. Bahadır Çiftçi de katılımcılara önemli bilgiler sundu.