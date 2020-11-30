30 Kasım yeni yasaklar: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ayrıntıları

30 Kasım 2020 tarihinde Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni yasaklarda neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev ziyaretleri, cenaze namazları, kamu kuruluşları mesai saatleri, 65 yaş üstü yasakları, 20 yaş altı toplu taşıma kullanımı hakkında açıklamalar yapıldı. Yeni yasaklar neler? Koronavirüs tedbirleri neler?

Saat 15:35'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle alınacak yeni önlemler konuşuldu. Dört saatten uzun süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamaya konmasına karar verilen yeni tedbirleri açıkladı.

30 KASIM YENİ YASAKLAR NELER?

Erdoğan, yarın akşam itibarıyla başlayacak tedbirleri şöyle açıkladı:

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

araçlarını kullanamayacak. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Restoranlar paket servisi haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Tehdit geçene kadar misafir kabulüne özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler verilemeyecek.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.

AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı umumu hıfzısıha kurulu ile sınırlandırılabilecek.

Erdoğan, "Vaka sayısının 30 bine yükselmesi daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. İnsan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirlerden başka çare bulunmuyor" diye konuştu.

Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemindeki yükün ağırlaştığını ifade eden Erdoğan, "Hastanelerimizdeki doluluk oranlarını ne kadar aşağıda tutabilirsek, salgınla mücadelede o kadar güvende hissederiz" dedi.